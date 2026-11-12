https://news.day.az/azerinews/1873898.html Yanan 64 yaşlı kişi öldü Bakıda yanıq xəsarətləri alan şəxs ölüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə dünən saat 14 radələrində Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini, 1962-ci il təvəllüdlü Xanəli Məmməd oğlu İsmayılov termiki yanıq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib və orada ölüb. Faktla bağlı Xəzər Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Yanan 64 yaşlı kişi öldü
Bakıda yanıq xəsarətləri alan şəxs ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə dünən saat 14 radələrində Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində baş verib.
Qəsəbə sakini, 1962-ci il təvəllüdlü Xanəli Məmməd oğlu İsmayılov termiki yanıq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib və orada ölüb.
Faktla bağlı Xəzər Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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