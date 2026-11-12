https://news.day.az/azerinews/1873899.html Litva Azərbaycanla Ermənistan arasında dayanıqlı sülhün bərqərar olacağına ümid edir - Litva Prezidenti Litva Azərbaycan və Ermənistan arasında dayanıqlı sülhün bərqərar olacağına ümid edir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Litva Prezidenti Qitanas Nauseda Dublində keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin (EPC) sammiti çərçivəsində Trend-in sualını cavablandırarkən bildirib. Xəbər yenilənir...
Litva Azərbaycanla Ermənistan arasında dayanıqlı sülhün bərqərar olacağına ümid edir - Litva Prezidenti
Litva Azərbaycan və Ermənistan arasında dayanıqlı sülhün bərqərar olacağına ümid edir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Litva Prezidenti Qitanas Nauseda Dublində keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin (EPC) sammiti çərçivəsində Trend-in sualını cavablandırarkən bildirib.
Xəbər yenilənir...
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