https://news.day.az/azerinews/1874000.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Ermənistanın Baş naziri ilə görüşdən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündən görüntülər paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dublində Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü olub".
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Ermənistanın Baş naziri ilə görüşdən görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündən görüntülər paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dublində Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü olub".
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