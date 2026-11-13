https://news.day.az/azerinews/1874186.html Bakıda kafedə baş verən insidentlə bağlı saxlanılanlar var Paytaxtın Nərimanov rayonunda kafelərdən birində insident baş verib. Trend-in məlumatına görə, hadisəni törədən şəxslərdən bir neçəsi saxlanılıb, digər üç nəfərin də şəxsiyyəti müəyyən olunub. Onların saxlanılması istiqamətində polis tərəfindən zəruri tədbirlər görülür. DİN-in Mətbuat Xidmətindən məlumatı təsdiqləyiblər.
Bakıda kafedə baş verən insidentlə bağlı saxlanılanlar var
Paytaxtın Nərimanov rayonunda kafelərdən birində insident baş verib.
Trend-in məlumatına görə, hadisəni törədən şəxslərdən bir neçəsi saxlanılıb, digər üç nəfərin də şəxsiyyəti müəyyən olunub. Onların saxlanılması istiqamətində polis tərəfindən zəruri tədbirlər görülür.
DİN-in Mətbuat Xidmətindən məlumatı təsdiqləyiblər.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, əməliyyat-axtarış və istintaq tədbirləri davam etdirilir.
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