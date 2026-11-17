https://news.day.az/azerinews/1875062.html Rusiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb - VİDEO Rusiyanın Kemerovo vilayətində, Yaqunovo kəndi yaxınlığında hərbi təyyarə qəzası baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə vilayətin qubernatoru İlya Seredyuk "Telegram" kanalında məlumat yayıb. Onun bildirdiyinə görə, hadisə yerində operativ xidmətlər fəaliyyət göstərir və region rəhbərliyi tərəfindən zəruri köməklik göstərilir.
Rusiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb - VİDEO
Rusiyanın Kemerovo vilayətində, Yaqunovo kəndi yaxınlığında hərbi təyyarə qəzası baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə vilayətin qubernatoru İlya Seredyuk "Telegram" kanalında məlumat yayıb.
Onun bildirdiyinə görə, hadisə yerində operativ xidmətlər fəaliyyət göstərir və region rəhbərliyi tərəfindən zəruri köməklik göstərilir. Qəzanın başvermə şəraiti səlahiyyətli qurumlar tərəfindən araşdırılır.
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