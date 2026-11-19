https://news.day.az/azerinews/1875437.html Avtomobil su arxına aşıb, sürücü ölüb Beyləqan rayonunun Bahar qəsəbəsindən keçən avtomobil yolunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 17-də saat 16:30 radələrində baş verib. Belə ki, Arif Aslanov idarə etdiyi "VAZ-2106" markalı avtomobilin idarəetməsini itirib və avtomobil su arxına aşıb.
Avtomobil su arxına aşıb, sürücü ölüb
Beyləqan rayonunun Bahar qəsəbəsindən keçən avtomobil yolunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 17-də saat 16:30 radələrində baş verib.
Belə ki, Arif Aslanov idarə etdiyi "VAZ-2106" markalı avtomobilin idarəetməsini itirib və avtomobil su arxına aşıb. Nəticədə sürücü ölüb, sərnişin, 1967-ci il təvəllüdlü Beyləqan rayon sakini Həbib Kərimov isə müxtəlif bədən xəsarətləri alıb.
Faktla bağlı Beyləqan Rayon Polis Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
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