Britaniyanın Baş naziri ölkənin Aİ-yə qayıtmasını istəyir
Böyük Britaniyanın Baş naziri Endi Börnhem ölkəsinin Avropa İttifaqına (Aİ) yenidən qoşulmasının vacibliyinə inanır.
Bu barədə "The Times" qəzeti hökumət başçısına yaxın yüksək vəzifəli şəxsə istinadla məlumat yayıb.
Mənbənin sözlərinə görə, Börnhem Britaniyanın Aİ-yə qayıtmasını səmimi şəkildə istəyir və bu mövqeyinin ictimai rəyə uyğun olduğunu düşünür.
Qeyd edək ki, noyabrın 20-də Brüsseldə keçirilən Böyük Britaniya-Aİ sammitində tərəflər ərzaq məhsullarının ixracı, gənclərin mobilliyi və karbon emissiyalarının tənzimlənməsi sahələri üzrə razılığa gəliblər.
Bununla belə, təhsil haqları ilə bağlı fikir ayrılıqları razılaşmaların həyata keçirilməsini çətinləşdirib. Britaniya Avropa İttifaqı tələbələri üçün universitet təhsil haqlarının azaldılmasına qarşı çıxır.
Xatırladaq ki, 2016-cı il iyunun 23-də keçirilən referendumda Britaniya vətəndaşlarının 51,9 faizi ölkənin Aİ-dən çıxmasına səs verib. Böyük Britaniya 2020-ci il fevralın 1-də ittifaqı tərk edib.
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