https://news.day.az/azerinews/1875999.html Polis itkin düşmüş kimi axtarılan 4 nəfəri tapıb Noyabrın 20-də polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 4 nəfər tapılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, həmin şəxslər ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadıqları ünvanı tərk ediblər.
Polis itkin düşmüş kimi axtarılan 4 nəfəri tapıb
Noyabrın 20-də polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 4 nəfər tapılıb.
Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, həmin şəxslər ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadıqları ünvanı tərk ediblər.
Tapılan şəxslər aidiyyəti üzrə təhvil veriliblər.
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