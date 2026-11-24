https://news.day.az/azerinews/1876772.html “Barselona” Bakıdan maraqlı paylaşım etdi - VİDEO Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin 5-ci turunda "Sabah"la qarşılaşma üçün ölkəmizə gələn "Barselona" Bakıdan paylaşım edib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Kataloniya klubunun instaqram hesabında paytaxtımızdan maraqlı görüntülər paylaşılıb.
“Barselona” Bakıdan maraqlı paylaşım etdi - VİDEO
Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin 5-ci turunda "Sabah"la qarşılaşma üçün ölkəmizə gələn "Barselona" Bakıdan paylaşım edib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Kataloniya klubunun instaqram hesabında paytaxtımızdan maraqlı görüntülər paylaşılıb.
Qeyd edək ki, "Sabah" - "Barselona" matçı sabah 21:45-də Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək.
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