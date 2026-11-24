https://news.day.az/azerinews/1876775.html “Barselona” Bakıya səfərinin görüntülərini paylaşdı – VİDEO İspaniyanın "Barselona" futbol klubu UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində "Sabah"la keçirəcəyi oyun üçün Bakıya səfəri ilə bağlı video yayımlayıb. Day.Az xəbər verir ki, klubun rəsmi YouTube kanalında paylaşılan görüntülərdə komandanın Barselonadan yola düşməsi, təyyarədəki anlar və futbolçuların Bakıya gəlişi əks olunub.
“Barselona” Bakıya səfərinin görüntülərini paylaşdı – VİDEO
İspaniyanın "Barselona" futbol klubu UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində "Sabah"la keçirəcəyi oyun üçün Bakıya səfəri ilə bağlı video yayımlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, klubun rəsmi YouTube kanalında paylaşılan görüntülərdə komandanın Barselonadan yola düşməsi, təyyarədəki anlar və futbolçuların Bakıya gəlişi əks olunub.
Qeyd edək ki, "Barselona" noyabrın 25-də Bakı Olimpiya Stadionunda "Sabah"la qarşılaşacaq. Oyun saat 21:45-də başlayacaq.
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