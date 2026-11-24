https://news.day.az/azerinews/1876776.html Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı ilə bağlı yeni Əsasnamə təsdiqlənib "Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı haqqında Əsasnamə" təsdiq edilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Sənədin mətni Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytında dərc olunub.
Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı ilə bağlı yeni Əsasnamə təsdiqlənib
"Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı haqqında Əsasnamə" təsdiq edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Sənədin mətni Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytında dərc olunub.
Eyni zamanda "Gənclərin ibtidai hərbi hazırlıq Əsasnaməsi"nin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 29 may tarixli 119 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 5, maddə 360 (Cild I) ləğv edilib.
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