Almanın üzərinə bir çimdik duz əlavə edin: Dadını dəyişən sadə üsul
Almanın üzərinə az miqdarda duz səpmək onun dadını dəyişə bilər. Duz turşuluq hissini tarazlaşdıraraq xüsusilə turş almalarda təbii şirinliyin daha aydın hiss olunmasına kömək edir. Bu üsul meyvənin dadını daha şirəli və xoş edə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bunun üçün almanı dilimləyib üzərinə bir çimdik duz səpmək kifayətdir. Lakin duzun almanın həzmini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırdığı və qaralmasının qarşısını aldığı barədə iddialar kifayət qədər elmi sübutla təsdiqlənməyib.
Mütəxəssislər duzun miqdarına diqqət etməyi tövsiyə edirlər. Xüsusilə yüksək təzyiqi olan və duz qəbulunu məhdudlaşdıran şəxslər bu üsuldan ehtiyatla istifadə etməlidirlər. Almanı duzsuz yemək isə daha sağlam seçim olaraq qalır.
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