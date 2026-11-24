Türkiyənin sabiq parlament sədri Hikmət Çətin vəfat edib
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sabiq sədri, keçmiş xarici işlər naziri və Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) sabiq sədrlərindən Hikmət Çətin 89 yaşında vəfat edib.
"Haberturk"un məlumatına görə, Türkiyə siyasətinin təcrübəli nümayəndələrindən olan Hikmət Çətinin vəfatı siyasi dairələrdə kədərlə qarşılanıb.
1937-ci ildə Diyarbəkirin Licə rayonunda anadan olan Hikmət Çətin Ankara Universitetinin Siyasi Elmlər fakültəsini bitirib.
Dövlət Planlaşdırma Təşkilatında müxtəlif vəzifələrdə çalışdıqdan sonra siyasətə qoşulan Çətin Türkiyənin Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri vəzifələrini icra edib.
H.Çətin 1995-ci il fevralın 18-dən sentyabrın 9-dək Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) sədri vəzifəsində çalışıb.
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