https://news.day.az/azerinews/1876942.html Bu gün bəzi ərazilərdə qaz olmayacaq Qax rayonunun bəzi kəndlərində qazın verilişində fasilə yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb.
Bu gün bəzi ərazilərdə qaz olmayacaq
Qax rayonunun bəzi kəndlərində qazın verilişində fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüləcək təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar 25.11.2026-cı il tarixində saat 09:00-dan işlər yekunlaşanadək Qax rayonunun Tasmalı, Zəyəm, Qarabaldır, Şotavar, Qorağan, Almalı, Dəymədağlı, Cəlayer, Qıpçaq, Qaysarlı, Qaratala, Uzuntala və Kötüklü kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.
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