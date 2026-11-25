https://news.day.az/azerinews/1877041.html Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Litva Respublikasının xarici işlər naziri Kestutis Budrisi qəbulu ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Litva Respublikasının xarici işlər naziri Kestutis Budrisi qəbuluna dair videoçarx paylaşılıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilib: "Prezident İlham Əliyev Litva Respublikasının xarici işlər naziri Kestutis Budrisi qəbul edib".
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Litva Respublikasının xarici işlər naziri Kestutis Budrisi qəbulu ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Litva Respublikasının xarici işlər naziri Kestutis Budrisi qəbuluna dair videoçarx paylaşılıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilib:
"Prezident İlham Əliyev Litva Respublikasının xarici işlər naziri Kestutis Budrisi qəbul edib".
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