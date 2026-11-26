https://news.day.az/azerinews/1877236.html Bakıdakı ABŞ səfirliyi bağlanır - 2 günlük ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyi Şükran Günü münasibətilə noyabrın 26 və 27-də bağlı olacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi açıqlama yayıb. "Hər kəsə xoş və sevincli Şükran Günü arzulayırıq!" - deyə səfirliyin açıqlamasında bildirilib.
Bakıdakı ABŞ səfirliyi bağlanır - 2 günlük
ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyi Şükran Günü münasibətilə noyabrın 26 və 27-də bağlı olacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi açıqlama yayıb.
"Hər kəsə xoş və sevincli Şükran Günü arzulayırıq!" - deyə səfirliyin açıqlamasında bildirilib.
Qeyd edək ki, ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyinə Emi Karlon müvəqqəti işlər vəkili kimi rəhbərlik edir. O, 2025-ci il iyunun 23-də səfirliyin missiya rəhbərinin müavini vəzifəsinə başlayıb. İyulun 3-də isə səfirlik onun müvəqqəti işlər vəkili təyin olunduğunu açıqlayıb.
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