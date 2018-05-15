В Баку состоялся концерт молодых музыкантов в рамках проекта "Gənclərə dəstək" - ФОТО

Вчера в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева состоялся концерт молодых музыкантов, посвященный 100-летию АДР.

Концерт прошел в рамках проекта, организованного Филармонией при поддержке Министерства культуры Азербайджана "Gənclərə dəstək". Этот проект создает возможность юным и молодым музыкантам и вокалистам, обучающимся в различных музыкальных учебных заведениях страны, выступать на большой сцене и демонстрировать свое мастерство.

В исполнении лауреатов республиканских и международных конкурсов прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Ибрагим Джаббаров (тар) исполнил произведение Шахрияра Иманова "Həsrət nəğməsi", Лейла Назарли (ф-но) исполнила произведение Фикрета Амирова "Məzəli rəqs", Айдан Расулзаде (канон) и Эмин Эминли (тар) - "Либертанго" Астора Пьяццоллы, Фуад Бабаев (ф-но) исполнил "Марш" Роберта Шумана. В исполнении Нилуфар Ибрагимли (ф-но) прозвучало произведение П.И. Чайковского "Сентиментальный вальс", Надир Мирзаев (тар) исполнил "Arzu" Ниязи, Замина Нуруллаева (вокал) исполнила Песенку Пепиты Исаака Дунаевского, в исполнении Асмар Алхазовой (ф-но) прозвучали Вариации до мажор В.А.Моцарта. Искандер Сафаров (тар) порадовал публику исполнением произведения "Ana" Джахангира Джахангирова, Пьеса для флейты и фортепиано молодого композитора Тофика Рзаева прозвучала в исполнении Шейды Алескеровой и Нилуфар Ибрагимли, Эмиль Гурбанов (тар) исполнил "Баку" Васифа Адигезалова, Тамерлан Махмудов (туба) исполнил "Чардаш" Монти, Ария Гюльчохры из произведения У.Гаджибейли "Arşın mal alan" прозвучала в исполнении Джабира Алиева (труба), Жаля Гамзаева (ф-но) исполнила "Skerso" Муссы Мирзаева, Али Гаджизаде (валторна) исполнил вторую часть Концерта № 1 В.А. Моцарта.

На концерте также со своми произведениями выступили молодые композиторы Алия Салманова и Гумру Имамвердиева.

В заключении вечера Фидан Велиева, Рагима Ахундова, Фатима Джафарзаде и Жаля Гамзаева в составе фортепианного ансамбля исполнили "Либертанго" Астора Пьяццоллы.

Публика, которая на протяжении всего концерта сопровождала выступления молодых музыкантов бурными аплодисментами и возгласами "браво!", наградила талантливую молодежь продолжительными овациями.

Н. Гасымова