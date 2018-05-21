Проект "Gənclərə dəstək" посвятит концерт 100-летию АДР

24 мая в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева состоится концерт молодых музыкантов, посвященный 100-летию АДР.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, концерт пройдет в рамках проекта "Gənclərə dəstək", организованного Филармонией при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Этот проект создает возможность юным и молодым музыкантам и вокалистам, обучающимся в различных музыкальных учебных заведениях страны, выступать на большой сцене и демонстрировать свое мастерство.

В концертной программе примут участие лауреаты республиканских и международных конкурсов Ляман Асадова (скрипка), Нигяр Гусейнова (ф-но), Тогрул Мамедов (ф-но), Озджан Джаббарлы (скрипка), Мурад Рашидов (виолончель), Джамала Абдинзаде (ф-но), Орхан Латифзаде (композитор), Нармин Гурбанова (ф-но), Кянан Бабазаде (вокал), Эрол Рзаев (виолончель), Зулейха Абдуллаева (ф-но), Лала Ахмедова (композитор), Нигяр Алиева (композитор), Ханым Гулузаде (ф-но), Арзу Аббасова (композитор).

В их исполнении прозвучат произведения азербайджанских и европейских композиторов, пропитанные духом патриотизма.

Начало концерта - в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города.

Н. Гасымова