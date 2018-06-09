В Галерее YAY открылась групповая выставка “Телесные пейзажи” - ФОТО

В Галерее YAY состоялось открытие групповой выставки "Телесные пейзажи" азербайджанских художников Аида Махмудовой, Эльдара Гурбана, Мирнадыра Зейналова, Нияза Наджафова и Амруллы Исрафилова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В представленных на выставке работах очертание человеческого тела созвучно представленным пейзажам. Между пейзажами и фигуративной живописью прослеживается связь, которая является объектом анализа и исследования художников, применявших для этого различные техники и стили на протяжении всей истории искусства.

Долгие годы в искусстве доминировал мужской взгляд, а женское тело являлось источником вдохновения. Однако женский взгляд в искусстве постепенно пробивал себе путь пока наконец не оказался практически на равных с мужским. Уже к началу ХХ века голландский художник Пит Мондриан выдвинул теорию, согласно которой художник является существом небинарным, соединяющим в себе оба начала - и женское (материальное), и мужское (духовное). В те годы многие искусствоведы и художники пытались разработать подобные теории, дать свою трактовку женских и мужских компонентов искусства, зачастую даже оставаясь на позициях биполярной гендерной идентификации.

Представленная выставка демонстрирует пейзажи, в которых природа обрела человеческие черты, а человеческое тело превратилось в объект, создающий впечатление отстраненности от всякой гендерной принадлежности, рождает ощущение его растворенности в земных формах и красках, будто на поверхности видна лишь убедительная проекция душевных состояний.

Выставка будет представлена до 1 сентября. Вход свободный.

Режим работы: вторник - воскресенье, 12:00 - 20:00

Адрес: Ичери шехер, ул. Беюк Гала, 5

Т: +994 12 505 2323

Э-почта: info@yaygallery.com

www.yaygallery.com