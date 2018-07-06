Проект Филармонии «Gənclərə dəstək» в очередной раз примет участие в международном фестивале - ФОТО

С 30 июля по 7 августа в городе Гябяля пройдет Х Международный музыкальный фестиваль.

По сложившейся традиции в данном фестивале с концертной программой примет участие проект Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева "Gənclərə dəstək". В связи с этим народный артист Азербайджана, директор АзгосФилармонии, художественный руководитель данного проекта, профессор Мурад Адыгезалзаде провел прослушивание среди студентов Бакинской музыкальной академии им. У. Гаджибейли, учащихся Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, учеников Средней специальной музыкальной школы им. Бюльбюля.

После прослушивания самые яркие, талантливые и активные участники проекта получили путевку для участия в фестивале.

По итогам прослушивания участниками фестиваля стали: выпускница Музыкальной школы им. Бюльбюля Алия Салманова (ф-но), ученица Музыкальной школы им. Бюльбюля Джанель Наджафли (виолин), выпускница Музыкальной школы № 35 им.Г.Шароева, на данный момент продолжает обучение в Лондоне, Арзу Аббасова (композитор), ученица Гимназии Искусств при Национальной Консерватории Севда Джабраилова (канон), студенты БМА Альп Алиев (ф-но), Шейда Алискерова (флейта ), Фатима Алиева (ф-но), а также выпускники БМА Наргиз Кенгерли (ф-но), Эльвин Наджафли (виола) и артистка АзГосФилармонии Натаван Гасанова (канон).

Н. Гасымова