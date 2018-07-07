Филармония закрыла сезон великолепным концертом

Вчера Азербайджанская государственная академическая филармония им. Муслима Магомаева закрыла сезон великолепным концертом.

В исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. У. Гаджибейли прозвучали произведения известных композиторов. Дирижировал оркестром в этот вечер заслуженный деятель искусств Азербайджана Эльшад Багиров. Сразу отмечу, что маэстро в Баку всегда ждут с нетерпением, так как концерты под его руководством отличаются невероятным профессионализмом, чистотой звука и отличным выбором концертной программы.

Вот и в этот вечер не обошлось без приятных сюрпризов - Концерт для гитары с оркестром испанского композитора Хоакина Родриго впервые прозвучал на арфе. Солировала Кенуль Амирова, которая по своей инициативе переложила ноты произведения для арфы и великолепно исполнила его. В заключении публика наградила исполнителей бурными аплодисментами и восклицаниями "браво".

Когда концертная программа подобрана с изяществом и произведения переплетаются между собой, чувствуется профессиональное отношение к своей работе и чувство вкуса составителей этой программы. Не случайно за произведением испанского композитора прозвучала Пьеса "Альборада" из цикла "Отражение" Мориса Равеля. Ведь именно эта пьеса является обращением французского композитора к испанской тематике.

Завершился концерт великолепным исполнением хореографической поэмы для оркестра "Вальс" Мориса Равеля. Это произведение композитор задумал как апофеоз венского вальса, который смешивается в его представлении с ощущением фантастического и фатального вихря. И именно таким демоническим вихрем завершился концертный сезон в Филармонии.

Зрители, среди которых были омбудсман Азербайджанской Республики Эльмира Сулейманова, известные деятели культуры, общественные деятели, представители различных посольств и другие меломаны столицы, в завершении вечера еще долго аплодировали дирижеру и оркестру, которые подарили им незабываемый вечер классической музыки.

Ф. Агаларова