В Филармонии состоялся грандиозный вечер оперной музыки “Viva Puccini” - ФОТО

22 декабря 2018 13:15

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии состоялся вечер оперной музыки под названием "Viva Puccini", посвященный 160-летию гениального итальянского композитора Джакомо Пуччини.

В этот вечер в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли и Азербайджанской государственной хоровой капеллы (художественный руководитель - народная артистка Гюльбаджи Иманова) прозвучали арии из знаменитых опер композитора - "Мадам Баттерфляй", "Турандот", "Тоска", "Богема", "Манон Леско", "Джанни Скикки".

Солировали в этот вечер известные оперные певцы народный артист Узбекистана Рамиз Усманов, заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштандт и Сельджан Насибли.

За дирижерским пультом в этот вечер был народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов.

Каждое исполнение завершалось бурными аплодисментами и восклицаниями "браво".

Грандиозный концерт завершился продолжительными овациями зала. 

Н. Гасымова

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