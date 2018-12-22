В Филармонии состоялся грандиозный вечер оперной музыки “Viva Puccini” - ФОТО
Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии состоялся вечер оперной музыки под названием "Viva Puccini", посвященный 160-летию гениального итальянского композитора Джакомо Пуччини.
В этот вечер в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли и Азербайджанской государственной хоровой капеллы (художественный руководитель - народная артистка Гюльбаджи Иманова) прозвучали арии из знаменитых опер композитора - "Мадам Баттерфляй", "Турандот", "Тоска", "Богема", "Манон Леско", "Джанни Скикки".
Солировали в этот вечер известные оперные певцы народный артист Узбекистана Рамиз Усманов, заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштандт и Сельджан Насибли.
За дирижерским пультом в этот вечер был народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов.
Каждое исполнение завершалось бурными аплодисментами и восклицаниями "браво".
Грандиозный концерт завершился продолжительными овациями зала.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!