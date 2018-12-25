В Филармонии состоялся яркий концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира.

В начале мероприятия выступил руководитель Сабаильской районной организации партии "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса, профессор Шамсаддин Гаджизаде.

В рамках яркой концертной программы выступили заслуженный коллектив Азербайджанский государственный ансамбль песни и танцев имени Фикрета Амирова (хормейстер - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев) и Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра, народного артиста Азербайджана Агаверди Пашаева. Солировали в этот вечер народная артистка Азербайджана Гюльназ Исмаилова, заслуженные артисты Эхтирам Гусейнов, Алмаз Оруджова, Анар Шушалы, Нигяр Шабанова, Виктория Шахмурадова, Анастасия Мацвейко, а также Нурай Рахман, Джавид Гусейни, Хикмет Гасымов и Нурлан Азизбейли.

В их исполнении прозвучали произведения выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Васифа Адигезалова, Тофика Гулиева, Фикрета Амирова, Эмина Сабитоглу, Ниязи, а также Фархада Бадалбейли, Халила Джафарова, Франгиз Бабаевой, Мусы Мирзаева и известные азербайджанские народные песни.

Каждое исполнение талантливых музыкантов сопровождалось бурными аплодисментами публики.

Завершился концерт продолжительными овациями и возгласами "браво".

Н. Гасымова