В Филармонии состоялся вечер памяти в связи с 27-ой годовщиной оккупации Ханкенди - ФОТО

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии состоялся вечер памяти в связи с 27-ой годовщиной оккупации Ханкенди.

В этот вечер Азербайджанский государственный камерный оркестр им. Г. Гараева под управлением художественного руководится и главного дирижера оркестра, народного артиста Фахраддина Керимова исполнил произведения зарубежных композиторов.

Начался концерт с премьеры произведения британского композитора Питера Уорлока - впервые в Баку прозвучало "Capriol Suite".

Далее в исполнении талантливого скрипача Саида Мамедова прозвучала "Медитация" Жюля Массне. Исполнение вызвало бурные аплодисменты публики.

Солировала в этот вечер и заслуженная артистка Азербайджана, известная оперная певица Фарида Мамедова. "Аве Мария" Франца Шуберта в ее исполнении было встречено продолжительными овациями и возгласами "браво".

В заключении вечера оркестр подарил меломанам столицы великолепное исполнение Симфонии №40 Вольфганга Амадея Моцарта.

Завершился вечер продолжительными овациями публики.

Н. Гасымова