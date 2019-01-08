В Филармонии состоится концерт симфонической музыки

11 января в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт симфонической музыки под названием "Шостакович. Пескин. Светланов".

В этот вечер в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли прозвучат произведения известных композиторов Дмитрия Шостаковича, Владимира Пескина и Евгения Светланова.

За дирижерским пультом в этот вечер будет заслуженный артист Азербайджана, маэстро Фуад Ибрагимов.

Солировать будет лауреат международных конкурсов, Президентский стипендиат Исрафиль Расулов (труба).

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Ф. Агаларова