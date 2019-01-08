В Филармонии состоится концерт симфонической музыки
8 января 2019 11:43 174
11 января в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт симфонической музыки под названием "Шостакович. Пескин. Светланов".
В этот вечер в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли прозвучат произведения известных композиторов Дмитрия Шостаковича, Владимира Пескина и Евгения Светланова.
За дирижерским пультом в этот вечер будет заслуженный артист Азербайджана, маэстро Фуад Ибрагимов.
Солировать будет лауреат международных конкурсов, Президентский стипендиат Исрафиль Расулов (труба).
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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