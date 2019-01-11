В Филармонии почтят память жертв трагедии 20 Января

19 января в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева почтят память жертв трагедии 20 Января. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии.

На поминальной церемонии Азербайджанский государственный симфонический оркестр под руководством народного артиста, дирижера Рауфа Абдуллаева и Азербайджанская государственная хоровая капелла под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой исполнят "Реквием" В. А. Моцарта. Солировать будут заслуженные артисты Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано), Алиахмед Ибрагимов (тенор), Сабина Асадова (меццо-сопрано), Антон Ферштандт (баритон).

Начало концерта в 19:00.

Н. Гасымова