В Филармонии почтят память жертв трагедии 20 Января
11 января 2019 17:16 119
19 января в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева почтят память жертв трагедии 20 Января. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии.
На поминальной церемонии Азербайджанский государственный симфонический оркестр под руководством народного артиста, дирижера Рауфа Абдуллаева и Азербайджанская государственная хоровая капелла под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой исполнят "Реквием" В. А. Моцарта. Солировать будут заслуженные артисты Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано), Алиахмед Ибрагимов (тенор), Сабина Асадова (меццо-сопрано), Антон Ферштандт (баритон).
Начало концерта в 19:00.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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