В Филармонии почтят память жертв трагедии 20 Января

11 января 2019 17:16

19 января в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева почтят память жертв трагедии 20 Января. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии.

На поминальной церемонии Азербайджанский государственный симфонический оркестр под руководством народного артиста, дирижера Рауфа Абдуллаева и Азербайджанская государственная хоровая капелла под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой исполнят "Реквием" В. А. Моцарта. Солировать будут заслуженные артисты Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано), Алиахмед Ибрагимов (тенор), Сабина Асадова (меццо-сопрано), Антон Ферштандт (баритон).

Начало концерта в 19:00.

Н. Гасымова

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