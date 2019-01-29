В Филармонии состоялся сольный концерт заслуженной артистки Чинары Гейдаровой - ФОТО

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" состоялся яркий концерт заслуженной артистки Азербайджана, известной исполнительницы на каноне Чинары Гейдаровой.

Со вступительной речью в этот вечер выступил художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, народный артист Азербайджана Агаверди Пашаев. Он сообщил, что знаком с Чинарой Гейдаровой уже много лет, отметив, что работать в оркестр она пришла в 17 лет. В том же возрасте началась гастрольная жизнь исполнительницы. И с этим у дирижера была связана забавная история. Агаверди Пашаев рассказал, что у Чинары тогда не было заграничного паспорта и ему пришлось оформить ее как свою дочь, чтобы она могла выступать вместе с оркестром за рубежом.

А. Пашаев сообщил публике, что первые 4 года в музыкальной школе Бюльбюля Чинара училась в классе фортепиано, но потом по собственному желанию стала играть на каноне. Ее исполнение было настолько талантливым, что народный артист, известный композитор Дадаш Дадашов посвятил ей произведение "Радость Чинары" для канона.

Народный артист подчеркнул, что Чинара усердно работала на протяжении долгих лет и достигла уровня заслуженной артистки Азербайджана.

В рамках концертной программы солистка вечера в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева исполнила произведения азербайджанских и зарубежных композиторов: Назима Аллахвердиева, Гаджи Ханмамедова, Фикрета Амирова, Закира Багирова, Сулеймана Алескерова, Пабло Сарасате и других, а также мугам "Шештер".

Кроме этого Солмаз Рагимовой в сопровождении Чинары Гейдаровой было исполнено произведение Исаака Альбениса "Астурия" ("Легенда"). А в заключении солистка вечера порадовала публику исполнением произведения Дадаша Дадашова "Радость Чинары".

Насыщенная программа и профессиональное исполнение солистки и оркестра не оставили равнодушными публику, которая сопровождала весь концерт бурными аплодисментами.

В заключении вечера Чинара Гейдарова выразила благодарность директору Филармонии, народному артисту Азербайджана, профессору Мураду Адыгезалзаде за организацию проекта "Gənclərə dəstək", который позволяет молодым артистам выступать на большой сцене и, в частности, за возможность самой выступить на сольном концерте.

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Н. Гасымова