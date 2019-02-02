Камерный оркестр представит концерт "The Four Temperaments"
2 февраля 2019 10:00 151
19 февраля в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева Азербайджанский государственный камерный оркестр им. Г.Гараева представит концерт под названием "The Four Temperaments". Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии.
Отметим, что художественным руководителем и главным дирижером оркестра является народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.
Солировать в этот вечер будет пианистка Юлия Керимова.
Начало концерта - в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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