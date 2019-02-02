Камерный оркестр представит концерт "The Four Temperaments"

19 февраля в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева Азербайджанский государственный камерный оркестр им. Г.Гараева представит концерт под названием "The Four Temperaments". Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии.

Отметим, что художественным руководителем и главным дирижером оркестра является народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.

Солировать в этот вечер будет пианистка Юлия Керимова.

Начало концерта - в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Н. Гасымова