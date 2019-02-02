В Филармонии состоялось торжественное открытие фестиваля "Gəncliyə töhfə"

Вчера в Азербайджанской государственной акадмической филармонии им. М. Магомаева состоялось торжественное открытие Музыкального фестиваля "Gəncliyə töhfə", организованного министерством культуры Азербайджана для молодых композиторов.

В этот вечер в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под управлением выпускника Венской консерватории, талантливого дирижера Мустафы Мехмандарова прозвучали произведения молодых композиторов.

Произведения Арзу Аббасовой, Тахира Ибишова, Тамиллы Ахадовой, Тогрула Салманова, Илахи Исрафиловой, Ильхамы Гасановой, великолепно исполненные оркестром, вызвали восторг публики.

На протяжении всего концерта не стихали аплодисменты и возгласы "браво!".

Добавим, что Фестиваль продлится до 3-го февраля.

Очередной концерт в рамках фестиваля состоится сегодня, 2 февраля, в Филармонии в 19:00. Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов вместе с заслуженным коллективом, хором Азербайджанского государственного ансамбля песни и танцев им. Ф. Амирова под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра, народного артиста Агаверди Пашаева исполнят произведения Арзу Аббасовой, Вафы Багирзаде, Турала Мамедли, Севиндж Алиевой, Улькер Мамедли, Нармины Нагиевой, Севиндж Балабейовой, Лалы Джафаровой.

Закрытие фестиваля состоится 3 февраля в 19:00 в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии (более известной как Кирха). В этот вечер в рамках проекта "Gənclərə dəstək" состоится концерт, где также прозвучат произведения молодых композиторов. В нем примут участие Керем Акберов, Ага Алиев, Севиндж Балабейова, Айсель Азизова, Вугар Мамедзаде, Даниз Шарифова, Илаха Исрафилова, Раджаб Зейналов, Вафа Багирзаде, Тофиг Рзаев, Лала Ахмедова.

Билеты на концерты можно приобрести в кассах города и на сайте iticket.az.

Н. Гасымова