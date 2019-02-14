Молодые таланты выступят в Филармонии в рамках проекта "Gənclərə dəstək"

18 февраля в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт молодых талантов в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək".

В этот вечер в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов лауреаты международных и республиканских конкурсов Бехзад Бюньяди (тар), Асим Пиримов (тар), Эмиль Абузаров (тар), Кенан Гусейнов (тар), Багир Бабаев (тар), Наргиз Шахбазова (вокал), Исмаил Мамедов (вокал), Атлас Мехдиева (ханенде), Мадина Тагизаде (вокал), Атахан Алиагаев (балабан), Исмаил Асадли (вокал), Фидан Заманзаде (канон) и другие музыканты исполнят произведения азербайджанских композиторов.

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке Министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Начало концерта - в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Н. Гасымова