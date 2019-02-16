В Филармонии состоялся грандиозный концерт зарубежных музыкантов - ФОТО

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся грандиозный концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли. Концерт был примечателен тем, что на нем выступили известные музыканты из России и США.

Дирижировал оркестром в этот вечер известный американо-украинский дирижер, народный артист Украины Хобарт Эрл.

Отметим, что впервые оказавшись в Одессе с гастролями своего венского коллектива в 1991 году, Эрл был приглашен сперва выступить с местным оркестром, а затем и возглавить его. Став художественным руководителем Одесского филармонического оркестра, Хобарт Эрл поднял репутацию оркестра на беспрецедентный международный уровень, выступив с ним на таких известных концертных площадках как Musikverein (Вена), Barbican Hall (Лондон), Зал Оркестра Чикаго, Большой зал Московской консерватории, Carnegie Hall.

Эрл, по истине, гениальный дирижер. Это стало ясно, когда слушая Увертюру к опере "Свадьба Фигаро" В.А. Моцарта в начале вечера, мы осознали, что дирижирует он по памяти, то есть партитуры перед маэстро не было.

Главным украшением концертной программы стала Сюита для виолончели, сопрано и оркестра К. Боярского. Солировали лауреат международных конкурсов, одна из самых талантливых исполнителей на виолончели среди молодых российских музыкантов Дали Гуцериева и лауреат премии Грэмми, российская оперная певица (сопрано) Екатерина Лёхина.

Дали Гуцериева начала изучение игры на виолончели в 6 лет и с 9 лет выступает с концертами на профессиональной сцене. Она выступала с сольными концертами в Финляндии, Дании, Бельгии, Исландии, Латвии, Чехии, Эстонии, Испании, Беларуси и Италии. Гастролировала с Датским Королевским оркестром, как солист исполняя Концерт № 1 для виолончели с оркестром К.Сен-Санса. Дали является регулярным участником международного фестиваля имени Николая Петрова.

Екатерина Лёхина получила первую премию на конкурсе "Санкт-Петербург" в 2005 году и на конкурсе Пласидо Доминго "Operalia" в Париже в 2007 году. Она дебютировала в Венской народной опере в роли мадам Герц в опере Моцарта "Директор театра" и в роли Царицы ночи в его же "Волшебной флейте" в 2006 году. В настоящее время Е. Лёхина активно выступает по всему миру - в Вене, Париже, Монте-Карло, Тель-Авиве, Лондоне, Мумбаи и др. Активно гастролирует с проектом "Jazz & Opera" вместе с Ольгой Годуновой.

Произведение, написанное английским композитором российского происхождения Константином Боярским специально для молодой виолончелистки Дали Гуцериевой, было встречено продолжительными овациями и возгласами "браво".

Невероятный голос Екатерины Лехиной, виртуозность Дали Гуцериевой, точность оркестра под управлением дирижера вызвали восторг публики. Красота самого произведения, которое, будучи современным, отражало в себе барочные краски, также была отмечена публикой.

Завершился концерт прекрасным исполнением Симфонии №4 П.И.Чайковского. И какого же было наше изумление, когда партитуры перед дирижером вновь не оказалось. Гениальное произведение русского композитора в интерпретации Хобарта Эрла завершилось продолжительными овациями.

Зал еще несколько раз вызывал маэстро на поклон и не хотел покидать концертный зал, пока голос ведущей не объявил о том, что концерт завершен.

Но сегодня, 16 февраля, маэстро повторит концертную программу. Только вместо произведения Константина Боярского будет звучать Концерт для фортепиано № 11 Й. Гайдна. Солировать будет молодой пианист Адам Гуцериев.

Меломаны столицы, не упустите возможность посетить этот концерт.

Франгиз Агаларова