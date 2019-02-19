Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт молодых талантов в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək".

В этот вечер в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра, народного артиста Азербайджана Агаверди Пашаева лауреаты международных и республиканских конкурсов исполнили произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Рамиза Миришли, Сулеймана Алескерова, Гаджи Ханмамедова, Тофика Гулиева, Саида Рустамова и др.

Солировали Атахан Алиагаев (балабан), Кенан Гусейнов (тар), Фидан Заманзаде (канон), Мадина Тагизаде (вокал), Бехрад Бюньядзаде (тар), Наргиз Шахбазова (вокал), Эмиль Абузаров (тар), Исмаил Мамедов (вокал), Асим Пиримов (тар), Багир Бабаев (тар), Исмаил Асадли (вокал) и другие музыканты.

Каждое выступление молодых талантов сопровождалось бурными аплодисментами многочисленной публики.

В заключении вечера в исполнении хора заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танцев имени Ф. Амирова и солистки, талантливой ханенде Атлас Мехдиевой прозвучала кантата "Физули" Джахангира Джахангирова. Хормейстер - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев.

Выступление завершилось овациями и возгласами "браво" зала.

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке Министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Н. Гасымова