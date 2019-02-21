Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт Молодежного камерного оркестра Бакинской музыкальной академии "Baku Chamber Orchestra".

В начале вечера с речью выступила музыковед Хатира Гасанзаде, которая рассказала слушателям о Baku Chamber Orchestra.

Основанный в 2011 году при Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли оркестр выступал с концертами с выдающимися азербайджанскими музыкантами под управлением известных дирижеров. Оркестр гастролировал в Турции, ОАЭ, Италии, Франции, Греции, Бельгии, Узбекистане, а также выступал в различных регионах Азербайджана. За успешную деятельность камерный оркестр Baku Chamber Orchestra был удостоен почетных дипломов министерств молодежи и спорта, культуры, а также премии "Умай" Общества "Бакинец".

Художественный руководитель оркестра - народный артист, ректор БМА Фархад Бадалбейли, главный дирижер - заслуженный артист Фуад Ибрагимов, директор - проректор Музыкальной академии, народная артистка Егяна Ахундова.

Музыковед также рассказала о концертной программе вечера и поделилась своими эмоциями от прослушивания великолепных произведений. Но слова не могли передать того, какие ощущения эта музыка вызывала у слушателей.

Начался концерт с исполнения Concerto Grosso №1 для 2 скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнного оркестра Альфреда Шнитке. Солировали талантливые скрипачи, солисты оркестра Ровшан Амрахов и Назрин Асланлы.

Написанное в технике полистилистики произведение было встречено бурными аплодисментами зала.

Продолжился концерт исполнением Quasi un Concerto Grosso азербайджанских композиторов Гара Гараева и Фараджа Гараева. А в заключение звучала Камерная симфония Дмитрия Шостаковича.

Отметим, что идеально подобранная концертная программа из произведений выдающихся композиторов прошлого столетия была по достоинству оценена многочисленной публикой.

За дирижерским пультом в этот вечер был Фуад Ибрагимов, которого в заключение зал еще несколько раз вызывал на поклон продолжительными овациями и возгласами "браво".

Н. Гасымова