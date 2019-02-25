6 марта в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт молодых музыкантов в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək". Данный концерт будет посвящен Международному женскому дню 8 марта.

В этот вечер выступят лауреаты международных и республиканских конкурсов Айтан Насибова (ф-но), Ламия Сарханова (ф-но), Теймур Ганифаев (ф-но), Сура Гасанли (скрипка), Джалала Исмаилзаде (ф-но), Нигяр Гусейнзаде (ф-но), Фидан Насирова (ф-но), Эльмира Мусейибзаде (ф-но), Амалия Агаева (ф-но), Нигяр Алиева (ф-но), Парвин Аскерова (ф-но), Камилла Иманова (сопрано), Джамала Абдинзаде (ф-но), Назрин Бабаева (ф-но), Парвана Шукюрова (флейта), Магомедали Пашазаде (кларнет), Дениз Исмаилзаде (ф-но), Байрам Шахвеледов (ф-но), Марьям Мустафазаде (ф-но), Дунья Исмаилова (канон) и др.

В концертной программе прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Начало концерта - в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке Министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Н. Гасымова