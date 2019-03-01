Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək".

В этот вечер в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под управлением выпускника Венской консерватории, талантливого дирижера Мустафы Мехмандарова прозвучали произведения известных композиторов.

Начался концерт с исполнения произведения азербайджанского композитора Огтая Зульфугарова "Şənlən, mənim xalqım". Далее в исполнении оркестра и солиста вечера Арслана Новрасли прозвучал Концерт №2 для тара с оркестром Гаджи Ханмамедова. Исполнение вызвало бурные аплодисменты зала и возгласы "браво".

Солировала в этот вечер и Натаван Гасанова, в исполнении которой прозвучал Концерт для канона с оркестром Гамида Векилова. А молодая исполнительница Айдан Саламова выступила с произведением "Havanaise" Камиля Сен-Санса.

Каждое выступление солистов завершалось аплодисментами публики и восторженными возгласами.

Порадовала зрителей премьера произведения Фикрета Амирова "Həyat səhifələri", прозвучавшая во втором отделении концерта.

В заключении концерта публика наградила оркестр и дирижера продолжительными овациями и возгласами "браво".

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке Министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Н. Гасымова