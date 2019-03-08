Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли с участием молодого скрипача-виртуоза, заслуженного артиста Азербайджана Эльвина Годжа Ганиева.

Стоит отметить, что выступления Эльвина бакинская публика всегда ждет с нетерпением, и каждый концерт с его участием собирает аншлаг. Молодой скрипач благодаря своему профессионализму сумел добиться немалых успехов. Он с успехом принимал участие во многих конкурсах и фестивалях. Он - лауреат международных конкурсов скрипачей имени К. Липинского и Г. Венявского, имени П. И. Чайковского, имени Д. Ойстраха и других. Эльвин Годжа Ганиев завоевал золотую медаль на II Международном музыкальном конкурсе в Берлине (Германия).

В этот вечер виртуоз в сопровождении оркестра исполнил Концерт № 4 для скрипки с оркестром В. А. Моцарта, Поэму для скрипки с симфоническим оркестром Эрнеста Шоссона и Концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковского. Вы смогли прочитать предыдущее предложение на одном дыхании? Нет? А молодой скрипач сыграл эти три крупных произведения без антракта, можно сказать, на одном дыхании и безупречно.

Его виртуозное, идеальное исполнение было встречено публикой с большим восторгом. После каждого произведения зал взрывался аплодисментами, награждал солиста и оркестр продолжительными овациями и возгласами "браво".

За дирижерским пультом был художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Азербайджана Рауф Абдуллаев.

Отметим, что звание Заслуженного артиста Азербайджана было присвоено Эльвину ганиеву в мае 2018 года. В 2008 году соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева имя Эльвина Годжа Ганиева было внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

В настоящее время Эльвин продолжает обучение в Швейцарии у легендарного педагога Захара Брона.

Франгиз Агаларова