5 апреля в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт под названием "Жемчужины мировой оперной музыки". Это был первый сольный концерт лауреата международных конкурсов вокалистов, солиста миланского театра Ла Скала Азера Рзазаде в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под управлением главного дирижера оркестра, народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева.

Молодой талантливый оперный исполнитель Азер Рзазаде начал свою творческую деятельность в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку, затем переехал в Милан (Италия) и поступил в кузницу вокальных кадров - Академию Ла Скала. Азер Рзазаде стал первым азербайджанским оперным певцом, который учился во всемирно известной Академии. Сейчас его вокальным мастерством восхищается публика из разных стран. Рзазаде выступал во Франции, Италии, Великобритании, Австрии, России, Турции, ОАЭ, Греции, Словакии, Чехии, Хорватии и других странах.

Молодой тенор не забывает радовать своими выступлениями и азербайджанскую публику. Несмотря на свой плотный график, ежегодно он выступает на Габалинском международном музыкальном фестивале. А недавно блестяще выступил в опере "Богема" Джакомо Пуччини на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

В пятницу, 5 апреля, Азер представил невероятно интересную программу, куда вошли произведения азербайджанских и европейских композиторов.

В первом отделении звучали Увертюра к опере "Сицилийская вечерня" Дж. Верди, Ария Каварадосси из оперы "Тоска" Дж. Пуччини, Ария Хозе из оперы "Кармен" Жорж Бизе, Интермеццо из оперы "Манон Леско" Дж. Пуччини, Ария Пинкертон из оперы "Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини, Ария Вертера из оперы "Вертер" Ж. Массне.

Второе отделение началось с исполнения Арии Кероглу из оперы Узеира Гаджибейли "Кероглу". Примечательно, что эту арию певец исполнял впервые.

Также впервые в его исполнении прозвучала ария Балаша из оперы Фикрета Амирова "Севиль".

Интермеццо из оперы "Сельская честь" П. Маскиньи, Ария Германа из оперы "Пиковая дама" П. Чайковского звучалии в заключении концерта.

Каждое исполнение завершалось оглушительными аплодисментами и возгласами "браво" многочисленной публики.

В заключении вечера зал долго не хотел отпускать музыкантов со сцены и просил "бис". Ария Калафа из оперы "Турандот" Джакомо Пуччини прозвучала в ответ на продолжительные овации.

Н. Гасымова