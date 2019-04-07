1 мая в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева солист Государственного военного оркестра пограничных служб, лауреат международных конкурсов Фахри Казым-Ниджат представит сольный концерт в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək".

Аккомпанировать ему будет Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра - народный артист Азербайджана Агаверди Пашаев.

Начало концерта - в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке Министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Н. Гасымова