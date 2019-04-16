Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся яркий концерт азербайджанской музыки и танцев. Заслуженный коллектив Азербайджанский государственный ансамбль песни и танцев имени Фикрета Амирова порадовал публику незабываемой концертной программой.

Отметим, что художественный руководитель и главный дирижер ансамбля - народный артист Азербайджана Агаверди Пашаев, балетмейстер - заслуженный артист Джейхун Губадов, хормейстер - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, музыкальный руководитель - заслуженный артист Этибар Гасымбейли.

В этот вечер музыкальные номера сменялись танцевальными, что не давало публике заскучать. Каждое выступление завершалось продолжительными аплодисментами зала.

В рамках концертной программы прозвучали хореографическая сюита "Bulaq başında" Джахангира Джахангирова (постановщик танца - народный артист Алибаба Абдуллаев). Солировали заслуженные артисты Азербайджана Эльнур Сулейманов и Виктория Шахмурадова.

В исполнении хора ансамбля прозвучали "Gözəllik nəğməsi" Рамиза Мустафаева (слова песни - Ибрагим Гёйчайлы) и "Coş dənizim" Тофика Гулиева (слова песни - Неби Хазри). Далее выступила Махбуба Керимли с песнями "İntizar" Саида Рустамова (слова - Зейнал Джаббарзаде) и "Tez gəl" Тофика Гулиева (слова - Зейнал Джаббарзаде).

После прекрасного исполнения Махбубы Керимли на сцену вышли танцоры ансамбля, которые представили народный танец "Uzundərə" (постановщик танца - Фархад Велиев, новая постановка - Джейхун Губадов). Вслед за танцем выступила популярная эстрадная певица Латифа Сойуоз. В исполнении Алмаз Оруджевой прозвучала песня "Süzən qızlar" Джахангира Джахангирова (слова песни - Ислам Сафарли). Солировали заслуженные артистки Гюняш Шейхова, Нигяр Рамазанова и Виктория Шахмурадова (постановщик танца - Джейхун Губадов). Также в этот вечер звучали песни "Gözəldir" Эмина Сабитоглу (слова - Ибрагим Кебирли), "Bu sevgidə kim uduzdu kim uddu" Разима Пашаева (слова - Мамед Араз).

Группой танцоров был исполнен народный танец "Шелегой" (постановщик танца - Ф. Валиев, новая постановка - Дж. Гурбанов). Солировали Рамин Гусейнов и Ниджат Мирзоев. Группа танцовщиц же исполнила "Qavalla rəqs" Тельмана Гаджиева (постановщик танца - Ф. Валиев, новая постановка - Дж. Гурбанов). Солировала заслуженная артистка Нигяр Рамазанова.

Порадовала публику исполнением "Segah təsnifi" дипломант телевизионного конкурса "Мугам" 2007 года Равана Гурбанова. А в исполнении заслуженного артиста, известного ханенде Эхтирама Гусейнова прозвучали азербайджанская народная песня "Nazlana-nazlana" и керкукская народная песня "Evlərinin önü yonca".

Завершился концерт танцевальными номерами. Были исполнены народные танцы "Laqquta" и "Axşam oldu" Тофика Гулиева, где солировала заслуженная артистка Гюнель Шейхова. А в заключение был представлен танец единства - "Yallı" в исполнении всех танцоров ансамбля, что вызвало восторг публики, которая наградила ансамбль овациями и возгласами "браво".

Добавим, что репертуар Филармонии в этом месяце очень насыщенный. Почти каждый день в стенах этого очага культуры проходят прекрасные концерты, где звучит классическая и народная музыки в исполнении именитых музыкантов и молодых талантов. А в конце апреля меломанов ждут вечера классической музыки в рамках Международного фестиваля имени Мстислава Ростроповича.

Н. Гасымова