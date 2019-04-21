В Филармонии состоится сольный концерт Агшина Абдуллаева
21 апреля 2019 11:50 172
Заслуженный артист Азербайджана, победитель международного конкурса "Восточный Базар", участник международных конкурсов азербайджанский вокалист Агшин Абдуллаев выступит с сольным концертом в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева.
14 мая в 19:00 он в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева исполнит произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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