Заслуженный артист Азербайджана, победитель международного конкурса "Восточный Базар", участник международных конкурсов азербайджанский вокалист Агшин Абдуллаев выступит с сольным концертом в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева.

14 мая в 19:00 он в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева исполнит произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Н. Гасымова