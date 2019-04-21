Вчера в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева, более известной как Кирха, состоялся концерт молодых музыкантов в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək".

В концерте под названием "Сегодняшняя молодежь" выступили лауреаты международных и республиканских конкурсов Шукуфа Ализаде (ф-но), Севиндж Агаева (ф-но), Амалия Агаева (ф-но), Бахрам Мурсалиев (тар), Фатима Мамедзаде (ф-но), Джамала Абдинзаде (ф-но), Эмиль Гурбанов (тар), Камилла Иманова (сопрано), Анара Шафиева (ф-но), Фидан Мамедзаде (сопрано), Фидан Нагизаде (ф-но), Гюнель Биннатли (сопрано), Эльяр Алиев (баритон), Орхан Ибрагимов (кларнет), Али Бабазаде (ф-но), Фатима Алиева (ф-но), а также вокальное трио, в составе которого Тофик Зейналов (тенор), Сулейман Махмудов (баритон) и Эльяр Алиев (баритон).

В их исполнении прозвучали произведения И. Брамса, Ф. Шопена, В.А. Моцарта, Монти, Ф. Мендельсона, Р. Коссианта, Г. Векилова, Т. Гулиева, Ф. Амирова, Э. Сабитоглу, Г. Гараева, Ф. Бадалбейли и азербайджанские народные песни.

Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами публики.

Особенно тепло зал встретил выступление молодых композиторов Умиды Хаят и Айсель Алиханлы, которые представили собственные сочинения.

Концерт завершился продолжительными овациями и возгласами "браво".

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке Министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Н. Гасымова