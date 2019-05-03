1 мая в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева солист Государственного военного оркестра пограничных служб, лауреат международных конкурсов Фахри Кязым-Ниджат представил сольный концерт в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək".

В сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра, народного артиста Азербайджана Агаверди Пашаева солист исполнил известные песни азербайджанских композиторов и народные песни.

Вечер начался с исполнения "Azərbacanım" Рауфа Гаджиева (слова - Анвар Алибейли).

В рамках концертной программы звучали народная песня "Evləri var xan-xana", "Şükriyyə" Эмина Сабитоглу (слова - Ахмед Джавад), "Vətən nəğməsi" Ниязи (слова - Ислам Сафарли), ария Балаша из оперы "Севиль" Фикрета Амирова, ария Аскера из оперетты "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, "Döyüşçülər Rəqsi" Полада Бюльбюльоглы, "İncə bellim" Эмина Сабитоглу из кинофильма "Dədə Qorqud", "Doğma Diyar" Рамиза Миришли (слова - Мамед Араз), "Oğlun əsgər gedir" Тофика Бакиханова (слова - Мустафа Искандерзаде), "Döyüş cəngisi" Эльнары Дадашовой (слова - Башир Гулиев), "Xalq Heydər söyləyəcək" Кямала (слова - Баба Везироглу), "Sevgili canan" Узеира Гаджибейли (слова - Низами Гянджеви), "Sərhədçilər marşı" Сеида Рустамова, "Sərhədçilər Himni" Алханлы (слова - Исмаил Дадашов).

Вместе с Айнур Искандерли солист вечера также исполнил дуэт Аскера и Гюльчохри из оперетты "Аршин мал алан". Также вместе с заслуженным артистом Азербайджана, известным таристом Сахибом Пашазаде Фахри Кязым-Ниджат исполнил мугам Чахаргях.

Исполнение музыкантов и солиста вечера было с восторгом встречено публикой. Зал после каждой песни награждал Фахри Кязым-Ниджата продолжительными овациями и возгласами "браво".

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке Министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Н. Гасымова