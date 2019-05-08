Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт молодых музыкантов в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək".

В рамках концертной программы в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов выступили Президентские стипендиаты Али Меликов (тар) и Махир Гаджиев (кеманча), лауреаты международных и республиканских конкурсов Мелек Асадуллаева (ф-но), Атифа Гарабагы (вокал), Асим Пиримов (тар), Шамиль Раджабов (гармонь), Рабиль Ширализаде (ханенде), Гюнель Гасымова (ханенде), Мадина Ахундова (ф-но), Мехинбану Байрамлы (канон), Исмаил Асадли (вокал), Рашад Мадатов (тар), Фарид Нагиев (гармонь), Асмер Мехдизаде (ханенде) и Гисмет Исмаилов (гармонь).

За дирижерским пультом была Илаха Гусейнова.

В концертной программе прозвучали известные произведения азербайджанских и зарубежных композиторов: Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Дадаша Дадашова, Рамиза Миришли, Сулеймана Алескерова, Назима Аливердибекова, Гаджи Ханмамедова, Джахангира Джахангирова, Ниязи, Сардара Фараджева, Франгиз Бабаевой, азербайджанские народные песни, а также произведения Николая Римский-Корсакова, Исаака Берковича, Дмитрия Кобалевского и др.

Поддержать молодых музыкантов и послушать их талантливое исполнение любимых всеми произведений пришла многочисленная публика.

Каждый музыкальный номер завершался овациями зала и возгласами "браво".

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке Министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Н. Гасымова