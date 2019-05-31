С 28 июля по 5 августа в городе Габале пройдет ХI Международный музыкальный фестиваль.

По сложившейся традиции в данном фестивале с концертной программой примет участие проект Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева "Gənclərə dəstək". В связи с этим народный артист Азербайджана, директор АзгосФилармонии, художественный руководитель данного проекта, профессор Мурад Адыгезалзаде провел прослушивание среди студентов и учеников музыкальных образовательных учреждений.

После прослушивания самые яркие, талантливые и активные участники проекта получили путевку для участия в фестивале.

"Уже третий год проект участвует в этом фестивале и я благодарен художественному руководителю фестиваля, народному артисту Фархаду Бадалбейли за то, что он дает шанс молодым музыкантам принять участие в этом грандиозном мероприятии. На прослушивание пришло очень много молодых талантов. Признаюсь, было сложно выбирать, но программа часовая, поэтому мы постарались, чтобы на международную сцену вышли самые лучшие", - сообщил Day.Az М. Адыгезалзаде.

По итогам прослушивания участниками фестиваля стали: Эльмина Гасанова (меццо-сопрано), Ислама Абдуллаева (сопрано), Гюльсюм Халилова (сопрано), Натаван Гасанова (канон), Светлана Ахмедова (ф-но), Гусейн Нагиев (кеманча), Назрин Аббаслы (ф-но), Эмиль Гурбанов (тар), Айтен Баабева (ф-но), Наргиз Агаева (ф-но), Фируза Наджафли (ф-но), Илаха Исрафилова (композитор), а также квартет канона Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

Отметим, что концерт молодых музыкантов в рамках фестиваля состоится 30 июля.

Н. Гасымова