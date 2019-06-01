Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева прошел концерт в честь Международного дня защиты детей - 1 июня.

В этот день меломанов столицы порадовал своим выступлением Детско-молодежный оркестр народных инструментов Азербайджанской государственной детской филармонии и солисты вечера - талантливые музыканты. Оркестр выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Азербайджана Агаверди Пашаева.

В первом отделении концерта прозвучали "Праздничная сюита" Васифа Адигезалова, "Песня о Тбилиси" Реваза Лагидзе, где солировал лауреат международных и республиканских конкурсов Атахан Алиагаев (балабан). Лауреат международных и республиканских конкурсов Юсиф Амирасланлы в сопровождении оркестра исполнил "Getmə amandı" Гаджи Ханмамедова. Далее на сцену вышел лауреат международных и республиканских конкурсов Исмаил Мамедов, который исполнил "Vətənimdir" Сулеймана Алескерова. Оркестром также был исполнен "Танец Аиши" из балета "Семь красавиц" Гара Гараева. Азербайджанская народная песня "Evləri var xana-xana" прозвучала в исполнении лауреата международных и республиканских конкурсов Исмаила Асадли. "Элегию" Назима Аливердибекова в сопровождении оркестра исполнила лауреат международных и республиканских конкурсов Гюляра Рамазанова (кеманча). Лауреат республиканских конкурсов, тарист Эвезага Гаджизаде исполнил "Qaytağı" Сеида Рустамова. А в заключение первого отделения прозвучал "Gənclik rəqsi" Ашрафа Аббасова.

Второе отделение началось с выступления ритм-группы "Qala", где солировали Рашад Султанов, Эльдар Ярыев, Нурлан Аллахвердиев и Гамат Алиев. Далее в исполнении Сабира Агаева прозвучала песня "Слепого араба" из драмы "Шейх Санан" Фикрета Амирова. Лауреат международных и республиканских конкурсов Али Мамедли (саз) исполнил "Aşıqvari" Сулеймана Алескерова. Далее Мадина Тагизаде исполнила "O sole mio" Эдуардо ди Капуа. В этот вечер также выступил лауреат международных и республиканских конкурсов Гусейн Нагиев (кеманча), который исполнил "Mən səni araram" Фикрета Амирова. Лауреат международных и республиканских конкурсов Атлас Мехдиева исполнила "Tez gəl" Тофика Гулиева. "İlk məhəbbət" Гамбар Гусейнли исполнил лауреат международных и республиканских конкурсов Санан Гаджылы (тар). Дуэт Зулейхи и Магомеда из кинофильма "Ulduz" Сулеймана Алескерова прозвучал в исполнении Атлас Мехдиевой и Сабира Агаева. Другое произведение Сулеймана Алескерова "Daimi hərəkət" исполнил лауреат республиканских конкурсов Самандар Гаджизаде (тар). "Cahargah rapsodiyası" Гасана Рзаева в споровождении оркестра исполнили лауреаты международных и республиканских конкурсов Раван Мустафазаде (тар) и Назрин Джафарзаде (кеманча).

Завершился вечер исполнением произведения "Азербайджан" Рауфа Гаджиева.

Отметим, что выступление молодых талантов поразило многочисленную публику. Поддержать музыкантов пришли родные, друзья, одноклассники, которые каждое исполнение встречали бурными аплодисментами и возгласами "браво".

Н. Гасымова