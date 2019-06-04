Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов вновь представил меломанам столицы интересную концертную программу.

В начале вечера в исполнении оркестра прозвучала Увертюра до-минор австрийского композитора Франца Шуберта. Написанное в 1811 году, когда Шуберту было 14 лет, сочинение посвящено брату композитора Фердинанду. Задавшее тон всему концерту произведение завершилось бурными аплодисментами зала, который ждали еще более интересные сочинения. Так, например, концерт продолжился исполнением Концерта ре-минор для фортепиано с оркестром немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Его в сопровождении оркестра исполнила лауреат международных конкурсов, талантливая пианистка Зулейха Абдулла.

Профессиональное исполнение солистки вечера было встречено овациями и возгласами "браво" благодарной публики.

Уже по традиции концерты Государственного камерного оркестра не обходятся без премьер. И этот вечер не стал исключением.

Впервые в Азербайджане оркестр исполнил произведение "Perit Ut Vivat" известного французского композитора и продюсера Пьера Тилуа. Примечательно, что Тилуа часто приезжает в Баку для реализации различных музыкальных проектов. Во Франции же Пьер Тилуа активно пропагандирует произведения азербайджанских композиторов.

Сочинение французского композитора очень тепло было встречено бакинской публикой.

В заключение вечера прозвучала "Хольберг-Сюита" норвежского композитора Эдварда Грига, которая также была встречена овациями зала.

Н. Гасымова

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