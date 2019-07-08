9 июля в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт классической музыки.

В этот вечер лауреаты международных конкурсов, Президентские стипендиаты, студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, трубач Анвар Керимов, выпускница Нью-Йоркского университета, пианистка Семра Амирасланова и выпускник Бакинской музыкальной Академии им. Уз. Гаджибейли, пианист Атабала Манафзаде представят меломанам столицы яркую концертную программу.

В этот вечер прозвучат первая часть Концерта для трубы с оркестром Йозефа Гайдна, Итальянский концерт И.С. Баха, "Легенда" Джорджа Энеску, Соната для фортепиано №26 Л.В. Бетховена, Концерт для трубы с оркестром Анри Томази, Вокализ в форме хабанеры Мориса Равеля.

Начало концерта - в 19:00.

Вход на концерт свободный.

Н. Гасымова

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