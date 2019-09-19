https://news.day.az/culture/1157767.html В Баку прозвучит органная музыка
В Баку прозвучит органная музыка
20 сентября в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии состоится концерт лауреата международных конкурсов Евгения Авраменко.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, у жителей и гостей Баку появится редкая возможность насладиться органной музыкой. Евгений Авраменко (Калининград, Россия) исполнит произведения И.С. Баха, А. Мирзоева, Д. Дианова, Х.А. Штамма, Дж. Талбен-Болла и др.
Начало концерта - в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города.
Н. Гасымова
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