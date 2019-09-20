https://news.day.az/culture/1157770.html Оркестр народных инструментов выступит в Филармонии под управлением российского дирижера
Оркестр народных инструментов выступит в Филармонии под управлением российского дирижера
21 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева выступит Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов. В этот день оркестром будет управлять главный дирижер Российского государственного академического оркестра, маэстро Дмитрий Хохлов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, в концертной программе прозвучат произведения Уз. Гаджибейли, М. Магомаева, А. Меликова, Г. Гараева, М. Глинки, М. Мусоргского, П. Чайковского, В. Монти, Г. Динику и др.
Начало концерта - в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города.
Н. Гасымова
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