21 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева выступит Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов. В этот день оркестром будет управлять главный дирижер Российского государственного академического оркестра, маэстро Дмитрий Хохлов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, в концертной программе прозвучат произведения Уз. Гаджибейли, М. Магомаева, А. Меликова, Г. Гараева, М. Глинки, М. Мусоргского, П. Чайковского, В. Монти, Г. Динику и др.

Начало концерта - в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города.

Н. Гасымова

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