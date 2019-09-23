30 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится торжественная церемония закрытия Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли.

В этот вечер Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. Уз. Гаджибейли выступит под управлением молодого дирижера Мустафы Мехмандарова.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, на концерте под названием "Тембр. Вселенная. Опера..." ("Tembr.Kainat.Opera...") выступят лауреаты международных конкурсов Эльнара Мамедова (Азербайджан-Россия), Регина Рустамова (Россия), Ильхам Назаров (Азербайджан), Махир Тагизаде (Азербайджан), Джабраил Идрисов (Узбекистан), Умид Исраилов (Узбекистан), Георгий Челидзе (Грузия).

В рамках концертной программы прозвучат арии из опер "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, "Травиата", "Дон Карлос", "Аида", "Риголетто" Джузеппе Верди, "Богема", "Турандот", "Тоска" Джакомо Пуччини, "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан" В. А. Моцарта, "Фауст" Шарля Гуно, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Юлий Цезарь" Г.Ф. Генделя, "Орфей" К.В. Глюка, "Родина" Гара Гараева и Джовдета Гаджиева.

Начало концерта - в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города.

Н. Гасымова

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